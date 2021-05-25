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فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن دعمه لليهود ضد "معاداة السامية"

الرياضة

فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن دعمه لليهود ضد
Reuters
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أصدر نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيانا أعلن فيه دعمه مجتمع اليهود حول العالم ضد "معاداة السامية".

وقال تشيلسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يقف تشيلسي مع مجتمع يهود المملكة المتحدة، واليهود حول العالم في مواجهة معاداة السامية".

وأضاف البيان: "هذه الكراهية والترهيب ضد المجتمع اليهودي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ولاقى بيان الفريق اللندني هجوما كبيرا من قبل بعض جماهيره.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي، يستعد لخوض مباراة هامة يوم السبت المقبل ضد مواطنه مانشستر سيتي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: حساب تشيلسي على "تويتر"

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