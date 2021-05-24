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شاهد.. إلقاء قنابل حارقة على حافلة ناد إيراني

الرياضة

شاهد.. إلقاء قنابل حارقة على حافلة ناد إيراني
twitter/PersepolisFC
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ألقت مجوعة من الشبان، اليوم الاثنين، قنابل حارقة على حافلة نادي برسبوليس الإيراني لكرة القدم، لحظة توجهها من الفندق إلى ملعب "فولادشهر" في مدينة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن إحدى القنابل أصابت الزجاج الأمامي للحافلة، التي تقل اللاعبين وأصابت قنبلة ثانية النافذة الجانبية.

كما سقطت عدة قنابل أخرى بالقرب من الحافلة الثانية لفريق برسيبوليس، والتي كانت تقل الطاقم الفني للفريق، وتسببت في حالة من الذعر بين الأعضاء.

في حين لم يتم الكشف عن مصير مباراة النادي أمام فريق ذوب آهن أصفهان، التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإيراني.

ونشر نادي برسبوليس صورا ومقاطع فيديو لحافلة الفريق، تظهر آثار إلقاء القنابل الحارقة على الحافلة.

ويحتل نادي برسبوليس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، برصيد 45 نقطة حصدها من 22 مباراة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر، الذي لعب 23 مباراة.

المصدر: وكالات 

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