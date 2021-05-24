سبارتاك موسكو يعلن تعاقده مع المدرب السابق للنصر السعودي

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمدة عامين، ليتولى تدريب الفريق خلفا لمدربه السابق الألماني دومينيكو تيديسكو.

بدأت مسيرة روي فيتوريا (51 عاما) التدريبية، عام 2002 في نادي "فيلافرانكينزي"، الذي دافع عن ألوانه لسنوات عديدة كلاعب، ومن ثم اكتسب خبرة في فريق شباب فريق بنفيكا.

وتولى تدريب فريق "باكوس دي فيريرا" في عام 2010، في مستهل مشواره التدريبي في الدوري البرتغالي الممتاز، وقاده إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسطر روي فيتوريا اسمه في تاريخ فريق فيتوريا غيماريش بقيادة للتويج بلقب بطل كأس البرتغال للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب فريق بنفيكا في عام 2013.

Руй Витория – новый главный тренер «Спартака» 🇵🇹



Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке»! 🔴⚪️#ПартияНачаласьpic.twitter.com/349htysTFn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021

وأصبح روي فيتوريا مدربا لفريق بنفيكا في عام 2015، وحقق معه لقب بطل الدوري مرتين، وكأس السوبر مرتين وكأس البرتغال وكأس الرابطة، بالإضافة إلى بلوغه الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام فريق زينيت بطرسبورغ الروسي.

واختير روي فيتوريا كأفضل مدرب في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، في العامين 2016 و2017.

وتولى فيتوريا تدريب نادي النصر السعودي في يناير 2019، وحقق معه بطولة الدوري وكأس السوبر، إضافة إلى تأهل النادي السعودي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وأقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، ولم يرتبط بأي فريق منذ ذلك الحين.

يذكر أن سبارتاك موسكو احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الروسي الممتاز، وبالتالي سيخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "spartak.com"