راموس يعلق بحزن وألم على قرار استبعاده من قائمة إسبانيا لكأس أمم أوروبا

عبر قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس، عن حزنه لاستبعاده من قائمة منتخب "فوريا لا روخا" الذي يستعد للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا الشهر المقبل.

وفجر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدم ضم راموس، أو أي لاعب آخر من فريق ريال مدريد، لأول مرة في التاريخ، إلى قائمة منتخب بلاده استعدادا لبطولة أمم أوروبا، التي كشف عنها في وقت سابق من اليوم الاثنين، وضمت 24 لاعبا.

وقال راموس، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين،: "بعد مرور أشهر صعبة، وموسم غريب، لم أشهد مثله طوال مسيرتي، تأتي بطولة كأس أمم أوروبا".

وأضاف "لقد كافحت وعملت بجد كل يوم على المستوى البدني والنفسي، كي أكون جاهزا بنسبة 100% مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لكن الأمور لا تسير دائما على النحو الذي نريده".

وتابع "يؤلمني أني لم أتمكن من مساعدة فريقي ريال مدريد أكثر من ذلك، كما يؤلمني أني لن أستطيع تمثيل منتخب بلادي في البطولة المقبلة، لكن في هذه الحالة أفضل شيء يمكنني فعله هو الراحة التامة، والعودة الموسم المقبل".

واختتم راموس، أكثر لاعب أوروبي شارك في مباريات دولية، البيان بالقول: "صحيح أن استبعادي من قائمة منتخب إسبانيا يؤلمني، لكني سأبقى مخلصا لهذا الفريق، أتمنى التوفيق لكل زملائي في أمم أوروبا، أتمنى أن نقدم بطولة عظيمة، سأكون مشجعا للفريق من منزلي".

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

وستجري غمار بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا، وزعت على 6 مجموعات، ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة (E) إلى جانب كل من السويد، بولندا، وسلوفاكيا.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

ولم يشارك راموس مع ريال مدريد بصفة منتظمة في عام 2021، بسبب الإصابات التي تعرض لها المدافع المخضرم صاحب الـ35 عاما، الأمر الذي كان أحد أهم أسباب خروج الفريق الملكي "خالي الوفاض" من هذا الموسم.

وبعيدا عن منتخب إسبانيا، لا يزال الغموض يلف مستقبل سيرخيو راموس مع ريال مدريد، إذ ينتهي عقده مع "الميرينغي" بعد أيام قليلة، وسط أنباء عن إمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات