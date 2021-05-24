نقل اللاعب المصري صالح جمعة للمستشفى وشقيقه يطالب الجماهير بالدعاء له (صورة)

كشف عبد الرحمن جمعة، لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك لكرة القدم والشقيق الأصغر للنجم السابق للأهلي ولاعب سيراميكا الحالي، صالح جمعة، عن نقل شقيقه إلى المستشفى، اليوم الاثنين.

ونشر عبد الرحمن عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لشقيقه وهو مستلق على سرير في أحد المستشفيات، دون أن يوضح ما هي إصابته أو مما يعانيه لاعب المارد الأحمر السابق، واكتفى بالدعاء له قائلا: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".

كما طالب عبد الرحمن جمعة متابعيه بالدعاء لشقيقه.

المصدر: وكالات