رونالدو ينشر صورة مثيرة للجدل ويتقدم بطلب لمنتقديه

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتقديه بالتزام الصمت، بعد تأهل فريقه يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا.

ونشر "الدون" صورتين عبر حسابه في "إنستغرام"، بعد فوز اليوفي 4-1 على بولونيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليضمن البيانكونيري التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وكانت الصورة الأولى مثيرة للجدل، حيث ظهر فيها رونالدو بالأبيض والأسود، ووضع إصبعه أمام فمه لإسكات منتقديه، بينما ظهر في الثانية بعض لاعبي يوفنتوس وهم يحتفلون في غرفة تغيير الملابس بانتزاع المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وبالتالي التأهل لمسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وعلق رونالدو على الصورتين بعبارة "حتى النهاية".

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات لاذعة هذا الموسم بعد خروج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وزادت حدتها حينما كان اليوفي يواجه خطر الغياب عن المسابقة القارية في الموسم المقبل، قبل أن يتدارك رفاق "الدون" الموقف في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وينتزعوا المركز الرابع المؤهل لـ"التشامبيونزليغ".

المصدر: RT