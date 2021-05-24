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خدعة أم تهور؟.. حيلة حارس بريست تنطلي على نيمار أثناء تنفيذه ركلة جزاء (فيديو)

الرياضة

خدعة أم تهور؟.. حيلة حارس بريست تنطلي على نيمار أثناء تنفيذه ركلة جزاء (فيديو)
@ESPNFC\Twitter
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شهدت مباراة ستاد بريست وضيفه باريس سان جيرمان في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لقطة مثيرة بين حارس أصحاب الأرض، ونجم الفريق الباريسي، البرازيلي نيمار.

وسنحت لسان جيرمان فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، بعدما تحصل على ركلة جزاء، لكن نيمار أهدرها بغرابة متأثر بخداع حارس بريست له.

وخلال تنفيذ الركلة، قام حارس بريست، غوتيير لارسونور، بتصرف غريب، حيث وقف بالقرب من القائم الأيمن وأشار بيده إلى نيمار بتسديد الكرة في الجهة اليسرى المفتوحة، لكن النجم البرازيلي سدد الكرة برعونة، لتمر بجوار القائم الأيسر.

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للفريق الباريسي،
حيث خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل الذي حقق ما كان مطلوبا منه وهو الفوز على أنجيه (2-1) في المرحلة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة سان جيرمان أمام بريست.

المصدر:sports.ru

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