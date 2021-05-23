إنتر ميلان يرفع كأس الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد خماسية في شباك أودينيزي (فيديو)

احتفل إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي بأفضل طريقة بعد فوزه العريض على ضيفه أودينيزي 5-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو في الجولة الختامية من "الكالتشيو" اليوم الأحد.

وسجل خماسية الإنتر كل من الإنجليزي آشلي يونغ والدنماركي كريستيان إريكسن والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقائق 8 و44 و55 و64 و71 على الترتيب، فيما سجل الأرجنتيني روبيرتو بيريرا هدف أودينيزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

*انتر ميلان 5 × 1 اودينيزي | اهداف المباراة* pic.twitter.com/VHTULOcCN1 — Abu Ali (@AbuAli79114127) May 23, 2021

وبهذا الفوز، أنهى الإنتر المسابقة في الصدارة برصيد 91 نقطة، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب.

لحظة تتويج انتر ميلان بالكالتشيو pic.twitter.com/zkLNRfdnm6 — Goalna (@Goalna) May 23, 2021

ورفع الإنتر كأس الدوري الإيطالي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه وسط فرحة عارمة من أنصاره خارج ملعب "سان سيرو"، بعد أن كان قد ضمن التتويج مبكرا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وهذا اللقب هو الأول للإنتر منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس لـ"الكالتشيو" لـ9 مواسم متتالية.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن إنتر جمع أكثر من 90 نقطة في موسم واحد بالدوري الإيطالي للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعدما كان قد حصد 97 نقطة في موسم 2006-2007.

91 - Inter (91) have gained more than 90 points in a single top-flight campaign only for the second time in their history, after the 97 picked up in the 2006/07 season. Glory.#InterUdinese#SerieApic.twitter.com/AAejn25aFj — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2021

وأضافت الشبكة أن "النيراتزوري" بأهدافه الـ89 هذا الموسم في الدوري، سجل 88 هدفا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد موسم 1949-1950 حيث سجل 99 هدفا، وموسم 1950-1951 عندما سجل 107 أهداف.

88 - Inter have scored 88+ goals in a single Serie A campaign for the third time in their history, after 1949/50 (99) and 1950/51 (107). Abundance.#InterUdinese#SerieApic.twitter.com/6ggCPee7Yj — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2021

المصدر: RT