الهولندي فرستابن يفوز بسباق موناكو للفورمولا 1 وينتزع الصدارة من هاميلتون

فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" بسباق جائزة موناكو الكبرى اليوم الأحد لينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الأولى في مسيرته.

وبدأ فرستابن البالغ 23 عاما السباق وهو يتأخر بفارق 14 نقطة عن البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات لكنه يتقدم الآن بأربع نقاط على سائق مرسيدس الذي احتل المركز السابع وخطف نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة.

وقال فرستابن الذي فرض قبضته على السباق من البداية وحتى النهاية "الفوز هنا أمر استثنائي كما أنها المرة الأولى لي على منصة التتويج (في موناكو). إنه سباق مذهل".

وأضاف: "تحلم دائما بالفوز بهذه الجائزة الكبرى. أتذكر مشاهدة هذا السباق وأنا صغير السن لذا أنا فخور بوجودي هنا".

واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق "فيراري" المركز الثاني بعدما تسببت مشكلة في عمود التدوير في عدم مشاركة زميله شارل لوكلير صاحب مركز أول المنطلقين.

وهذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها السائق الإسباني على منصة التتويج منذ انضمامه لفريق "فيراري" في العام الحالي.

وصمد البريطاني لاندو نوريس أمام محاولات سيرجيو بيريز سائق "ريد بول" ليمنح "مكلارين" المركز الثالث.

وحقق فرستابن انتصاره الثاني هذا الموسم وصعد على منصة التتويج لأول مرة في موناكو أشهر سباقات بطولة العالم.

ويملك فرستابن 105 نقاط مقابل 101 نقطة لهاميلتون، فيما تقدم نوريس إلى المركز الثالث وله 56 نقطة.

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كما احتفل "ريد بول" بانتزاع صدارة بطولة الصانعين متقدما بنقطة واحدة على مرسيدس حامل اللقب.

المصدر: رويترز