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صن داونز الجنوب إفريقي يعتذر رسميا من الأهلي المصري على تصرف يدل على عدم "النزاهة والاحترام" (فيديو)

الرياضة

صن داونز الجنوب إفريقي يعتذر رسميا من الأهلي المصري على تصرف يدل على عدم
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نشر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بيانا رسميا اليوم الأحد يعتذر فيه من الأهلي المصري على تصرفات بعض جماهيره التي سبقت لقاء الفريقين ضمن دوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

واعترض بعض مشجعي صن داونز حافلة الأهلي لدقائق قليلة أثناء توجهها إلى ملعب "لوكاس موريبي" ورددوا هتافات ورفعوا لافتات مسيئة للمدير الفني للنادي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وشدد صن داونز في بيانه على أن ما حدث سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام وغيرها من القيم التي يتمسك بها النادي.

وطالب صن داونز جمهوره بضرورة الابتعاد عن إظهار عدم الاحترام وأن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي مشددا في الوقت نفسه على التقدم باعتذار للأهلي عما حدث بالقول: "نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي". وأكد صن داونز أنه سيحقق فيما حدث.

وتولى موسيماني سابقا تدريب صن داونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وأعرب موسيماني عن غضبه بعد المباراة مما حدث، قائلا: "عندما رأيت اللافتات خارج حافلة الفريق، وقيام الجمهور بإيقافها، ووجدت الجمهور يسبني ويسب والدتي. سألت نفسي، ماذا كان علي فعله لهذا الفريق لأجد منهم الاحترام؟".

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يذكر أن الأهلي بلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد أن فرض التعادل على مضيفه صن داونز 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة أمس السبت ليتأهل عن جدارة واستحقاق بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1، بعد أن حقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مبارات الذهاب الأسبوع الماضي في القاهرة.

وسيواجه الأهلي في قبل النهائي الترجي التونسي الذي تأهل على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

المصدر: RT

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