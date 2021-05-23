ظهور بطل عالمي جديد في الملاكمة بلا منازع (فيديو)

أصبح الملاكم البريطاني جوش تايلور بطل العالم الجديد في وزن الخفيف الوسط بلا منازع، وذلك بعد نزال قوي ضد الأمريكي خوسي راميريز في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، الأحد.

وخلال النزال الذي استمر لـ12 جولة، تمكن الملاكم تايلور من الصمود في وجه راميريز الذي أسدى لخصمه ضربات كثيرة، لكن تايلور تمكن من السيطرة على النزال في الجولات التالية، وأسدى ضربات قاضية في النهاية الأمر الذي مكنه من الفوز بقرار جماعي من الحكام.

This @JoshTaylorBoxer uppercut in Round 7 was felt in the whole venue ... 🤯#RamirezTaylor | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/wJVRzML7eF — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

And ... Scene.



Who took it?#RamirezTaylor decision on tap on ESPN 👀 pic.twitter.com/Itxi6dxuhR — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

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وامتلك تايلور قبل النزال أحزمة بطولة رابطة الملاكمة العالمية WBA Super والاتحاد الدولي للملاكمة IBF و The Ring.

وسمح له الفوز بالحصول على ألقاب المجلس العالمي للملاكمة WBC ومنظمة الملاكمة العالمية WBO.

وبهذا الفوز حقق تايلور انتصاره الـ18 في 18 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، فيما تلقى راميريز الهزيمة الأولى في مسيرته مقابل 26 فوزا.

وبعد النزال، صرح تايلور خلال المؤتمر الصحفي بأنه يرغب كثيرا في أن يكون نزاله القادم أمام الملاكم الأمريكي تيرينس كراوفورد.

المصدر: Top Rank Boxing