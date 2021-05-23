شاهد.. حركة غير مسبوقة تاريخيا في مسابقة حصان القفز

عادت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز إلى المنافسات السبت بتحقيقها حركة غير مسبوقة في تاريخ منافسات السيدات على حصان القفز، لتؤكد استعدادها لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق بعد شهرين.

ورغم أن بايلز المتوجة بخمس ذهبيات أولمبية في ريو 2016، لم تشارك في مسابقات رسمية منذ فوزها بخمس ذهبيات في بطولة العالم للجمباز عام 2019، إلا أنها قامت بحركة خارقة غير مسبوقة في تاريخ المنافسات على حصان القفز تسمى "يورشنكو دابل بايك"، وذلك في في لقاء إنديانابوليس في الولايات المتحدة السبت.

وتتضمن الحركة دخول جانبي الى منصة القفز ووضع الأيادي من الجهة الخلفية على حصان القفز قبل أن تقوم بقفزتين خلفيتين، وهو ما لم يحصل أبدا سابقا ضمن منافسات السيدات، حيث تعتبر الحركة في غاية الصعوبة نظرا للقوة والعلو والتقنية العالية التي تتطلبها، إذ إن أي هبوط خاطئ قد يؤدي الى إصابات قوية في الظهر.

Simone Biles just became the first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition 👸🏾 pic.twitter.com/bVoZrqgRBK — Coach Christi, DNP, ENP, CCRN. 👩🏾‍⚕️🥎 (@SnapMyAd) May 23, 2021

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وقامت بايلز البالغة 24 عاما بالحركة بطاقة كبيرة لدرجة أنها أفرطت في الدوران قليلا وقامت بخطوة إلى الوراء عند الهبوط.

ولاقت فيديوهات من التمارين على حصان القفز في اليوم السابق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس بإعادة نشره على حسابه على تويتر معلقا "يا إلهي".

وأصبحت بايلز في العام 2019 لاعبة الجمباز الاكثر فوزا بالميداليات في بطولة العالم (رجال وسيدات) برصيد 25، بما فيها 19 ذهبية، وستسعى في طوكيو لتصبح أكثر لاعبة جمباز متوجة بميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية (9)، والتي تحمله حاليا السوفيتية لاريسا لاتينينا حققته في خمسينيات وستينات القرن الماضي، وستنافس بايلز في طوكيو على 6 ميداليات.

المصدر: "وكالات"