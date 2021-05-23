وردة يدعم فلسطين أثناء احتفاله بلقب كأس اليونان (صورة)

ارتدى عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، قميصا يحمل علم فلسطين أثناء احتفاله بلقب كأس اليونان والذي توج به فريقه على حساب أولمبياكوس.

واحتفل وردة بلقب الكأس مرتديا قميصا يحمل عبارة "فلسطين حرة"، موجها رسالة دعم للشعب الفلسطيني.

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وتوج باوك بكأس اليونان بعدما تفوق على أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف واحد في المواجهة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري عمرو وردة وأحمد حسن كوكا.

وشارك عمرو وردة في فوز فريقه بلقب كأس اليونان حيث بدأ اللقاء أساسيا ولعب حتى الدقيقة 80، فيما دخل أحمد حسن كوكا بديلا في الدقيقة 85.

وسجل باوك الهدف الأول عن طريق فييرينيا في الدقيقة 36، ثم تعادل يان ميفا عند الدقيقة 50 لأولمبياكوس.

وقبل النهاية بلحظات سجل ميشيل كرمينشيك لاعب باوك هدف التتويج باللقب.

المصدر: RT

ناصر حاتم