الروس يختارون لاعب كرة القدم المحبوب في كل العصور

اختار الجمهور في روسيا، لاعبهم المفضل لديهم في كل العصور، وكان من نصيب حارس مرمى نادي دينامو موسكو ومنتخب الاتحاد السوفيتي ليف ياشين.

وفقا لدراسة أجراها بنك Otkrytie، حول "لاعب كرة القدم المفضل في كل العصور" بالنسبة للروس، حصل ياشين الملقب لدى الجمهور الروسي بـ"الحارس الأسطوري" على نسبة 16% من الأصوات.

فيما احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يلعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي حاليا 11%.

وتقاسم المركز الثالث كل من أسطورتي الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد برشلونة والنجم الراحل دييغو مارادونا بنسبة 9% لكل منهما.

وفي المركز الرابع جاء كل من بيليه ملك كرة القدم البرازيلية ونجم برازيلي آخر ألا وهو رونالدو بنسبة 6% لكل منهما.

وجاء في المركز الخامس لاعب كرة القدم السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني والمهاجم الهولندي يوهان كرويف.

ومن بين لاعبي كرة القدم الروس الحاليين، كان قائد المنتخب الروسي، المهاجم أرتيم دزيوبا اللاعب الأكثر شعبية لدى الجمهور الروسي وحصل على أفضلية الأصوات بنسبة 18 %.

وفي المركز الثاني، جاء أفضل حارس روسي في العقدين الماضيين، إيغور أكينفيف بنسبة 15 %.

وتقاسم المركز الثالث لاعب الوسط ألكسندر غولوفين والمدافع يوري جيركوف بنسبة 4% لكل منهما.

المصدر: "ريا نوفوستي"