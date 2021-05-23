وفاة مراهق في احتفالات جماهير أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني

قالت خدمات الطوارئ إن مشجعا لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ 14 عاما توفي جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية السبت.

وأوضح مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد أن الصبي أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث.

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وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث.

وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 2014 بينما عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

المصدر: "رويترز"