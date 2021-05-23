موجة برد قارس تتسبب في وفاة 21 متسابقا خلال ماراثون

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين اليوم الأحد أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، السبت.

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد. وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

At least 21 high-altitude marathon runners in a 100km mountain race die in freezing weather in northwest Chinahttps://t.co/EA7C56UQbWpic.twitter.com/NKzegJ7WXM — Bien Perez (@BienPerez) May 23, 2021

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وقال مسؤولون بمدينة باين في إفادة صحفية الأحد إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وشارك في الماراثون 172 متسابقا. وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أنه تأكدت سلامة 151 متسابقا اليوم الأحد منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.

المصدر: "رويترز"