لقطة اليوم.. سواريز يجهش في البكاء بعد قيادته أتلتيكو للتتويج بلقب "الليغا" ويفتح النار على برشلونة

نشر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد فيديو لنجمه الأوروغوياني لويس سواريز وهو يبكي متأثرا بعد تتويج الفريق بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على بلد الوليد يوم السبت.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع سواريز يبكي متأثرا بالفوز باللقب خلال مكالمة بالفيديو مع عائلته وهو جالس على أرضية الملعب العشبية، حيث لم يسمح لعائلات اللاعبين بالتواجد معهم والاحتفال كما هو معتاد بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال سواريز بعد التتويج لقناة "موفيستار": "برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، قبل أن يفتح أتلتيكو مدريد أبوابه لمنحي الفرصة. سوف أظل ممتنا لهذا النادي لثقته بي".

وأضاف: "أتذكر معاناة زوجتي وأولادي معي يوميا، لقد عاشوا معي مواسم عديدة، لكن يبقى هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لهم".

وتابع بلهجة حزينة: "أرقامي تتحدث عن نفسها أنا بطل

الليغا 5 مرات في 7 مواسم".

🗣 "I was looked down on but Atletico Madrid opened the door for me"



Luis Suarez couldn't hide his emotions on Saturday 😥https://t.co/tmXNyGHfG5pic.twitter.com/xdLm9nG7BG — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 22, 2021

وأتم سواريز تصريحاته بأنه سيبقى سعيدا بالصداقة التي تجمعه بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائلا: "يبقى الأهم أننا أصدقاء، لقد تمنى لي التوفيق، وأكد أنني أستحق ما وصلت إليه".

Las lágrimas de Luis Suárez.

"Me menospreciaron. Siempre voy a estar agradecido al Atlético por confiar en mí". #LaLigaEnJuegopic.twitter.com/7TnGIkdfh7 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 22, 2021

283 games, 195 goals, 113 assists and 13 trophies for Barcelona.



They said he was too old to play at a high level and let him leave for $7M.



Luis Suarez speaks after winning La Liga with Atletico 🗣️ pic.twitter.com/qQvMIipEc8 — B/R Football (@brfootball) May 22, 2021

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وكان برشلونة قد تخلى عن سواريز الموسم الماضي مقابل 7 ملايين دولار.

وتوج أتلتيكو مدريد بلقب "الليغا" لأول مرة منذ 2014 والـ11 في تاريخه، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام بلد الوليد إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1 في الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وسجل سواريز الهدف الثاني والحاسم لفريقه.

المصدر: RT