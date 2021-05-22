ميسي يتوج هدافا للدوري الإسباني للمرة الخامسة على التوالي ويكسر رقم أسطورتي ريال مدريد

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم قائد برشلونة الإسباني، جائزة هداف "الليغا" بشكل رسمي بعد انتهاء موسم 2020 /2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والثامنة خلال مسيرته.

وحسب شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات، فقد حصد ميسي جائزة "البيتشيتشي" كهداف للدوري الإسباني للموسم الخامس على التوالي برصيد 30 هدفا.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to be crowned top scorer in FIVE consecutive seasons.



He surpasses Alfredo Di Stéfano and Hugo Sánchez (both 4) to claim yet another record. 🤯 pic.twitter.com/6r9BMsnYdK — Squawka Football (@Squawka) May 22, 2021

وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ "الليغا" يفوز بلقب الهداف في 5 مواسم متتالية، حيث تجاوز أسطورتي ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز برصيد 4 مرات لكل منهما.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب تتويجا بلقب الهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 8 مرات، متفوقا على غيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي أحرز لقب الهداف 7 مرات.

🌟RECORD Extended🌟



Most League Top scorer awards in Europe's top 5 leagues #fcblive#barcastat



LIONEL MESSI 🐐 8 🔥



Gerd Muller 7

Telmo Zarra 6

Jimmy Greaves 6

Lewandowski 6 pic.twitter.com/MnaI8xOcBN — mk (@BarcaStat) May 22, 2021

إقرأ المزيد

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، وجاء جاره الريال وصيفا، فيما حل برشلونة في المركز الثالث.

المصدر: Squawka/twitter