ليفاندوفسكي يحطم الرقم القياسي للأسطورة مولر (فيديو)

حفر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم بعد هدفه في شباك أوغسبورغ ضمن الجولة الـ34 الأخيرة من "البوندسليغا".

وانتظر ليفاندوفسكي البالغ 32 عاما حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لتسجيل هدفه التاريخي في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 5-2.

وبهذا الهدف وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ41 بالدوري هذا الموسم، متجاوزا رقم غيرد مولر القياسي السابق.

الهدف رقم 41

روبرت ليفاندوفسكي

pic.twitter.com/Ek0hsDvPwO — منبر البايرن (@MnbrBayern) May 22, 2021

وكان المهاجم البولندي قد عادل إنجاز مولر في الجولة الماضية بوصوله للهدف الـ40، وهو ما حققه أسطورة البايرن في موسم 1971-1972.

واحتفل ليفاندوفسكي بجنون بهذا الإنجاز التاريخي، حيث خلع قميصه بمجرد دخول الكرة مرمى أوغسبورغ، وذلك بعدما لازمه سوء الحظ طوال المباراة.

4 - @lewy_official (@FCBayernEN) is the first player in history of the @Bundesliga_EN to become the top scorer in four consecutive seasons. Cannon. #FCBFCApic.twitter.com/fGMOU8Cbum — OptaFranz (@OptaFranz) May 22, 2021

إقرأ المزيد

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب يحتفظ بجائزة هداف "البوندسليغا" لأربعة مواسم على التوالي، كما تجاوز أفضل سجلاته التهديفية في المسابقة، حينما أحرز 34 هدفا في الموسم الماضي.

وعقب المباراة الختامية للموسم، تسلم النجم البولندي جائزة هداف "البوندسليغا" داخل ملعب "أليانز أرينا" قبل المراسم الرسمية لتتويج البايرن باللقب التاسع على التوالي والـ31 في تاريخه.

المصدر: RT