فرستابن الأسرع في آخر التجارب الحرة لسباق موناكو للفورمولا 1

سجل الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" أسرع زمن خلال جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة موناكو الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم السبت.

وتفوق فرستابن على جميع منافسيه على حلبة الشوارع في الإمارة المستقلة المطلة على البحر المتوسط عندما سجل زمنا بلغ دقيقة واحدة و11.294 ثانية وبفارق 0.047 ثانية عن سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثاني.

واحتل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير المولود في موناكو المركز الأول في جولتي التجارب الأوليين الخميس الماضي لكنه جاء في المركز الثالث اليوم بعد أن تخلف بفارق 0.258 ثانية عن فرستابن.

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ومركز الانطلاق مهم بالنسبة لسباق موناكو حيث يكون التجاوز شبه مستحيل.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز السابع.

وبعد أول أربعة سباقات في الموسم ينفرد هاميلتون بطل العالم سبع مرات بصدارة قائمة السائقين متفوقا بفارق 14 نقطة على فرستابن أقرب ملاحقيه.

وفي آخر سباق أقيم في موناكو في 2019 قبل ظهور فيروس كورونا في 2019 فاز هاميلتون انطلاقا من المركز الأول لكنه اليوم تخلف بفارق 0.726 ثانية عن صاحب الزمن الأسرع.

المصدر: رويترز