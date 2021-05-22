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وفاة أكبر راكب دراجات في العالم عن عمر يناهز 110

الرياضة

وفاة أكبر راكب دراجات في العالم عن عمر يناهز 110
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توفي الفرنسي روبرت مارشاند، صاحب الأرقام القياسية في ركوب الدراجة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، السبت عن عمر يناهز 110، وفقا لقناة فرانس 3 التلفزيونية.

وودع الفرنسي الحياة في دار لرعاية المسنين في بلدة متري موري، شمال شرق باريس.

وفي عام 2017، سجل مارشاند رقما قياسيا للفئة العمرية فوق 105 عام، حيث قطع مسافة 22 كيلومترا و 534 مترا خلال ساعة واحدة في مضمار سانت كوينتين إن إيفلين.

وفاة أكبر راكب دراجات في العالم عن عمر يناهز 110
وفاة أكبر راكب دراجات في العالم عن عمر يناهز 110
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نجا مارشاند من حربين عالميتين وبدأ ركوب الدراجات وهو بعمر الـ67 عاما، وعلى الرغم من تقدمه بالعمر، شارك في جميع السباقات الكبرى.

وفي عام 1992 قام برحلة بالدراجة من باريس إلى موسكو، وتوقف الفرنسي عن ركوب الدراجة في سن 108 فقط، بسبب معاناته من ضعف السمع.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية

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