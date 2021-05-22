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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوافق على مشاركة 23 روسيا بالبطولات الدولية

الرياضة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوافق على مشاركة 23 روسيا بالبطولات الدولية
AFP KIRILL KUDRYAVTSEV
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وافقت هيئة تختص بمراجعة مخالفات المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى السبت على مشاركة 23 رياضيا روسيا كرياضيين محايدين في البطولات الدولية.

بذلك وصل العدد الإجمالي للرياضين الروس إلى 27 رياضيا خلال العام الحالي.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف منذ 2015 بناء على تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوافق على مشاركة 23 روسيا بالبطولات الدولية
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وفي مارس الماضي بدأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى تطبيق نظام الرياضي المحايد بالنسبة للرياضيين الروس الذين لم يثبت أنهم ارتكبوا مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وبين هؤلاء الرياضيين ميخائيل أكيمينو (القفز العالي) وأنجليكا سيدوروفا (القفز بالزانة) إضافة إلى رياضية القفز العالي ماريا لاسيتسكين.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه لا توجد قيود على عدد الرياضيين الروس الذين يمكن السماح لهم بالمنافسة كمستقلين في بطولات دولية هذا العام فيما عدا الألعاب الأولمبية وبعض البطولات الأخرى.

وسيسمح بمشاركة ما يصل إلى 10 رياضيين روس كمستقلين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في طوكيو عاصمة اليابان هذا الصيف إذا ما توفرت الشروط المطلوبة.

المصدر: "رويترز"

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