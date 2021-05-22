فرنسا تمنح بنزيما رقما قديما غير متوقع (صورة)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، عن أرقام قمصان لاعبي منتخب "الديوك" في نهائيات بطولة أوروبا "يورو 2020".

وكشف الاتحاد الفرنسي أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، سيرتدي القميص رقم 19، بينما كان الجميع يتوقع أن يحصل المهاجم البالغ 33 عاما على القميص رقم 9 أو القميص رقم 10.

ويواصل أوليفييه جيرو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الاحتفاظ بالرقم 9.

فيما يرتدي حاليا قميص بنزيما السابق رقم 10 النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

Karim @Benzema portera le numéro 19 avec l’Equipe de France.



Les bons souvenirs... 👀 pic.twitter.com/MGzdAyc6T1 — Karim Benzema France (@KBenzema_FR) May 21, 2021

إقرأ المزيد

وسبق أن ارتدى بنزيما رقم 19 في أولمبيك ليون، خلال موسمي (2005-2006) و(2006-2007)، فيما ارتدى نفس القميص رفقة ريال مدريد خلال موسمه الأول بملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ولم يتم استدعاء بنزيما دوليا، في 6 السنوات الأخيرة، بسبب اتهامه بالتورط في قضية ابتزاز زميله السابق، ماتيو فالبوينا، في عام 2015.

وينافس منتخب الديوك في المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع كل من المجر والبرتغال وألمانيا.

المصدر: "وكالات"