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فرنسا تمنح بنزيما رقما قديما غير متوقع (صورة)

الرياضة

فرنسا تمنح بنزيما رقما قديما غير متوقع (صورة)
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، عن أرقام قمصان لاعبي منتخب "الديوك" في نهائيات بطولة أوروبا "يورو 2020".

وكشف الاتحاد الفرنسي أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، سيرتدي القميص رقم 19، بينما كان الجميع يتوقع أن يحصل المهاجم البالغ 33 عاما على القميص رقم 9 أو القميص رقم 10.

ويواصل أوليفييه جيرو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الاحتفاظ بالرقم 9.

فيما يرتدي حاليا قميص بنزيما السابق رقم 10 النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وسبق أن ارتدى بنزيما رقم 19 في أولمبيك ليون، خلال موسمي (2005-2006) و(2006-2007)، فيما ارتدى نفس القميص رفقة ريال مدريد خلال موسمه الأول بملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ولم يتم استدعاء بنزيما دوليا، في 6 السنوات الأخيرة، بسبب اتهامه بالتورط في قضية ابتزاز زميله السابق، ماتيو فالبوينا، في عام 2015.

وينافس منتخب الديوك في المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع كل من المجر والبرتغال وألمانيا.

المصدر: "وكالات"

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