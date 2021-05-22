صحيفة تركية: ناد أوروبي يعرض مبلغا ضخما لاستعارة المهاجم المصري مصطفى محمد

أفادت صحيفة "تاكفيم" التركية بأن نادي مارسيليا الفرنسي يسعى لضم المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يلعب حاليا في صفوف غالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

ووفقا للصحيفة التركية فإن النادي الفرنسي سيقدم 20 مليون يورو مقابل ضم المهاجم المصري البالغ 23 عاما الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي غالطة سراي بصدد تفعيل بند الشراء النهائي لعقد مصطفى محمد في الفترة المقبلة، بسداد مبلغ 4 ملايين يورو لنادي الزمالك المصري.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Marsilya'dan 20 milyon euro... https://t.co/V1NDGmaJx2 — Takvim (@takvim) May 21, 2021

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ووفقا للعقد بين الناديين الذي يقضي بإعارة اللاعب مصطفى محمد لموسم ونصف الموسم وأحقية البيع لغالطة سراي قبل نهاية العام الحالي.

ويسعى مسؤولو غالطة سراي لتسويق المهاجم المصري للحصول على مقابل مالي ضخم، بعد شراء عقده نهائيا من الزمالك.

وذكرت الصحيفة إلى أن هناك تحركا أيضا من سانت إيتيان الفرنسي، من أجل ضم مصطفى محمد وسيحاول النادي ضم اللاعب حتى إذا تم تفعيل بند الشراء في عقده مع غالطة سراي.

وعاد مصطفى محمد إلى القاهرة لقضاء إجازة قصيرة، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأولمبي، استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو.

يذكر أن مصطفى محمد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى غالطة سراي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء بمقابل مادي 4 ملايين يورو، حيث تألق في الدوري التركي خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: takvim