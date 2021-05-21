دوغلاس كوستا ينتقل من يوفنتوس إلى غريميو على سبيل الإعارة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي يوم الجمعة عودة مهاجمه الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا إلى فريقه السابق غريميو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

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وبدأ كوستا البالغ 30 عاما مسيرته الكروية مع غريميو قبل الانضمام إلى شاختار دانيتسك الأوكراني عام 2010 ولغاية 2015.

وتألق كوستا مع الفريق الأوكراني وأحرز معه اللقب المحلي خمس مرات والكأس المحلية ثلاث مرات إضافة إلى كأس السوبر المحلية أربع مرات.

وبعدها انتقل كوستا إلى بايرن ميونخ الألماني حيث لعب معه في الفترة بين 2015 و2017 وتوج في صفوفه بطلا للدوري مرتين والكأس المحلية مرة واحدة، ومنه إلى يوفنتوس من 2017 إلى 2018 على سبيل الإعارة قبل شراء عقده حتى 2020 وأحرز مع "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة وكأس السوبر المحلية قبل أن يعيره هذا الموسم إلى صفوف العملاق البافاري وتوج معه بطلا للدوري ومونديال الأندية.

المصدر: أ ف ب