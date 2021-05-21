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الروسي خاتشانوف يتأهل لنصف نهائي بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي خاتشانوف يتأهل لنصف نهائي بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)
Reuters GABRIEL BOUYS
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور نصف النهائي من بطولة ليون الفرنسية بكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الجمعة على صاحب الأرض ريشارد غاسكيه بمجموعتين نظيفيتن.

وحسم خاتشانوف المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و7-6، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25 في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 420 ألف يورو مع الفائز من مواجهة البريطاني كاميرون نوري والفرنسي آرثر رينديرنيتش.

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المصدر: rsport.ria.ru

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