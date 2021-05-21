الروسي خاتشانوف يتأهل لنصف نهائي بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور نصف النهائي من بطولة ليون الفرنسية بكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الجمعة على صاحب الأرض ريشارد غاسكيه بمجموعتين نظيفيتن.

وحسم خاتشانوف المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و7-6، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

The perfect birthday present 🎉🎁



🇷🇺 @karenkhachanov gives himself the gift of a semi-final in Lyon by moving past Gasquet 6-1, 7-6(3).#OpenParcpic.twitter.com/fXOhhW8tu2 — ATP Tour (@atptour) May 21, 2021

وسيواجه خاتشانوف الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25 في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 420 ألف يورو مع الفائز من مواجهة البريطاني كاميرون نوري والفرنسي آرثر رينديرنيتش.

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المصدر: rsport.ria.ru