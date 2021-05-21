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الرومانية هاليب تعلن انسحابها من رولان غاروس

الرياضة

الرومانية هاليب تعلن انسحابها من رولان غاروس
AFP GABRIEL BOUYS
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أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة عالميا في التنس، انسحابها من بطولة رولان غاروس الفرنسية المتوجة بلقبها عام 2018، لعدم تعافيها من إصابة في ربلة ساقها.

وكتبت اللاعبة المتوجة أيضا بلقب بطولة ويمبلدون 2019 الجمعة: "للأسف، يحتاج التمزق في ربلة ساقي اليسرى إلى مزيد من الوقت ليتعافى والجدول الزمني قصير"، في إشارة إلى انطلاق البطولة الفرنسية في 30 الشهر الحالي.

وتعرضت هاليب البالغة 29 عاما للإصابة في الدور الثاني من دورة روما في 12 مايو الجاري، خلال مواجهة الألمانية أنجليك كيربر.

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وتابعت هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا: "هذا القرار الصحيح والوحيد الذي يمكن أن اتخذه. يحزنني التفكير في الغياب عن باريس، لكني سأركز طاقتي على التعافي والبقاء متفائلة والعودة بأسرع وقت بطريقة آمنة. رولان غاروس 2022، أنا قادمة لأجلك! إلى اللقاء".

ولطالما تألقت الرومانية على الملاعب الترابية لرولان غاروس، حيث أحرزت اللقب مرة وبلغت النهائي ثلاث مرات في ثانية البطولات الأربع الكبرى في الكرة الصفراء.

المصدر: "وكالات"

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