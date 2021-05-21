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ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة مع برشلونة

الرياضة

ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة مع برشلونة
AFP PAU BARRENA
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أعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري السبت ضد مضيفه ايبار، لمنحه مزيدا من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد إيبار السبت".

وتابع: "يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل كوبا أميركا الشهر المقبل بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الفريق".

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وتنطلق كوبا أميركا في 13 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو في الأرجنتين وأماكن أخرى غير كولومبيا بعد أن رفض اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" الجمعة طلب الأخيرة بتأجيلها حتى نهاية العام على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال ميسي يبحث عن لقب دولي أول مع منتخب التانغو بعد أن حل وصيفا ثلاث مرات في كوبا أميركا أعوام 2007، 2015 و2016 ووصيف كأس العام 2014.

المصدر: "أ ف ب"

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