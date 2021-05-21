ظهور مفاجئ لديل بييرو مع أحد مشاهير "تيك توك" (فيديو)

ظهر أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق بشكل مفاجئ في فيديو لأكبر نجم في إيطاليا على موقع التواصل الاجتماعي وهما يتحديان لاعب كمال أجسام.

ويتابع الإيطالي خابي لام البالغ 20 عاما 53 مليون متابع على "تيك توك" كما أنه تفوق على مؤسس "فيسبوك" ومالك منصة "إنستغرام" مارك زوكربيرغ من حيث عدد المتابعين الذين تجاوز عددهم على "إنستغرام" حاجز 13 مليون متابع.

وغالبا ما يظهر لام مرتديا قميص المنتخب الإيطالي لكرة القدم في فيديوهاته على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي.

وتمكن في آخر فيديو له من إشراك بطل كأس العالم لعام 2006 في تصوير مقطع فكاهي.

وظهر لام وهو يجلس بجوار لاعب كرة القدم السابق البالغ 46 عاما، ويسخر الاثنان من مقطع فيديو لرجل يقطع تفاحة بقوة عضلاته، وحظي الفيديو بشعبية واسعة تخطى 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة.

المصدر: instagram/alessandrodelpiero