تحديد موعد إقامة بطولة إنديان ويلز المؤجلة

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الخميس أن بطولة إنديان ويلز المفتوحة التي كان من المقرر إقامتها في كاليفورنيا الأمريكية خلال مارس الماضي ستقام في أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة البطولة، التي تقام على الملاعب الصلبة ويشارك فيها أبرز اللاعبين واللاعبات، بين 8 و12 مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19 الذي أثر على البطولة عامين متتاليين.

والبطولة التي تشتهر بأنها "خامس البطولات الكبرى"، كانت أول بطولة كبرى للمحترفين يتم إلغاؤها في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب الجائحة.

وقال أندريا جاودنزي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين "منذ استئناف بطولات الاتحاد في أغسطس 2020، كان علينا اتباع نهج في جدول البطولات يهدف لإقامة أكبر عدد ممكن منها.

The ATP has today announced updates to the 2021 ATP Tour Q4 provisional calendar, including the staging of the BNP Paribas Open, the ATP Masters 1000 in Indian Wells, California. — ATP Tour (@atptour) May 20, 2021

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وأضاف: "افتقد الجميع بطولة إنديان ويلز على مدار العامين الماضيين وعودتها في أكتوبر أمر رائع للتنس".

وتابع قائلا: "جدول البطولات معقد للغاية وأود توجيه الشكر لمنظمي كافة البطولات في هذه المرحلة من الموسم، حيث نتطلع لاستيعاب هذه التغييرات لصالح اللعبة بشكل عام".

ويمكن أن تؤثر البطولة على البطولات الآسيوية التي ستقام في بكين وطوكيو وشنغهاي في أكتوبر أيضا.

المصدر: رويترز