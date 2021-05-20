جائزة موناكو للفورمولا 1: ابن الإمارة لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية

تقدم شارل لوكلير من المركز الأخير للأول على أرضه في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ليقود فيراري لأول مركزين اليوم الخميس.

وحقق السائق البالغ 23 عاما، الذي ولد ونشأ في الإمارة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، أسرع زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و11.684 ثانية في جولة التجارب الحرة الثانية.

ونجح لوكلير في خوض أربع لفات فقط في التجارب الصباحية قبل ابتعاده بسبب مشكلة في السيارة ليتراجع لمؤخرة الترتيب.

وحل زميله الإسباني كارلوس ساينز ثانيا، متأخرا عنه بفارق 0.112 ثانية، بينما جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بعد عودة سباقات فورمولا 1 إلى موناكو بعد غياب عامين بسبب كوفيد-19.

وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فيراري التجارب منذ احتلال سيباستيان فيتل، السائق الحالي لأستون مارتن، الصدارة في هنغاريا في يوليو من العام الماضي.

وكان المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بول الأسرع في جولة التجارب الافتتاحية، وهي المرة الأولى التي يحتل فيها الصدارة منذ انضمامه للفريق هذا العام.

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وألغي سباق موناكو الشهير والمتميز العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 لكنه يقام الآن بحضور 40 في المئة من القدرة الاستيعابية لمدرجاته مع السماح بحضور 7500 مشجع يوميا.

وعادة تقام جولتا التجارب الأوليان في سباق موناكو يوم الخميس بعكس السباقات الأخرى بينما يكون الجمعة يوم راحة للجميع.

المصدر: رويترز