ريفر بليت يحقق فوزا "للذكرى" رغم إصابة 20 لاعبا بكورونا وقيام أحد لاعبيه بحراسة المرمى

حقق ريفر بليت الأرجنتيني فوزا صعبا سيبقى للذكرى على إندبندينتي الكولومبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن الجولة الخامسة من كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

ومع إصابة 20 لاعبا في ريفر بفيروس كورونا وإصابة لاعبين آخرين لم يكن لدى الفريق سوى 11 لاعبا لخوض المباراة في بوينس آيرس.

POR ESTE AMOR ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/pTEShKRtFP — River Plate (@RiverPlate) May 20, 2021

وحراس مرمى ريفر الأربعة من بين المصابين ورفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونيمبول) طلب الفريق الأرجنتيني بقيد حارسين إضافيين من فريق الشباب، ليضطر الفريق لإشراك لاعب الوسط إنزو بيريز كحارس مرمى، وليلعب الفريق من دون أي لاعب بديل طيلة دقائق المباراة التي حسمها لمصلحته بنتيجة 2-1.

🎥 🔴⚪ ¡Para volver a ver! Lo mejor del triunfo 2-1 de @riverplate ante @SantaFe en al Fecha 5 del Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores@FutbolSantanderpic.twitter.com/QcYnOmbEXN — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2021

ونال بيريز "لاعب الوسط الحارس" جائزة الأفضل في المباراة لمساهمته الكبيرة في فوز فريقه.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز الثمين، صعد ريفر لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات في البطولة اللاتينية العريقة.

المصدر: رويترز