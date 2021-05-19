مدرب هولندا يعول على العلاقة الطيبة والانسجام بين اللاعبين للنجاح في أمم أوروبا

قال فرانك دي بور مدرب المنتخب الهولندي اليوم الأربعاء إنه يعول على العلاقة الطيبة والانسجام بين اللاعبين لتحقيق النجاح في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وعانى منتخب هولندا في السابق من عدم الانسجام بين اللاعبين البارزين في الفريق وأصر دي بور على أن اختيار تشكيلة يعمها السلام أفضل كثيرا من الاعتماد على فريق صعب المراس.

وقال دي بور في مقابلة مع وسائل إعلام هولندية: "المنتخب الهولندي يضم مجموعة من الأصدقاء الذين يعملون لصالح بعضهم البعض ولصالح الفريق. أعتقد أن التشكيلة ستنال إعجابكم. هكذا كان الحال في بطولة أوروبا 2000 وفي كأس العالم 1998 حين وصلنا أيضا لقبل النهائي".

The Netherlands coach Frank de Boer insisted a peaceful camp was a far better option than a selection of strong, hard-headed individuals.#Footballhttps://t.co/gySRhPTGFc — News18 Sports (@News18Sports) May 19, 2021

وأضاف المدرب البالغ 51 عاما: "انظروا إلى الفريق في كأس العالم 1990. لم يكن يتألف من أصدقاء ولم تسر الأمور جيدا وقتها. وكذلك في بطولة أوروبا 1996. أنا مقتنع تماما أنه يتعين عليك خلق أجواء رائعة خلال البطولة وبالطبع النتائج تساعد على ذلك".

وأتبع قائلا: "لكن من الضروري أن تستمر المنافسة على كل المراكز بين اللاعبين في الفريق. هذا لا يعني تجنب الالتحامات القوية خلال التدريبات. لكن بعد المران يتصافح الجميع".

وقال دي بور إن مصدر قلقه الوحيد هو افتقار هذه المجموعة إلى الخبرة.

ومن بين 34 لاعبا اختارهم الأسبوع الماضي ضمن تشكيلة مبدئية لعب تسعة فقط في بطولة كبرى.

Frank de Boer has told AD that his target for the Euro's is to reach the semi-finals, "We are aiming for the very highest, but then everything has to go well. Belgium, France, Spain, those are the top favourites." pic.twitter.com/LiDoOvW0ZD — Dutch Football (@FootballOranje_) May 19, 2021

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وأضاف المدرب: "الغياب عن بطولة أوروبا الأخيرة 2016 وكأس العالم 2018 ترك فجوة وهو أمر يدعو للخجل".

وتنافس هولندا في المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا مع النمسا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

وقال دي بور: "سننافس على اللقب لكن يجب أن يكون كل شيء على ما يرام قبلها. بلجيكا وفرنسا وإسبانيا أقوى المرشحين. انظروا أيضا إلى البرتغال. يملكون أيضا فريقا رائعا وكذلك ألمانيا وإنجلترا. أعتقد أننا من أفضل ثمانية منتخبات".

المصدر: رويترز