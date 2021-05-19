ليفركوزن يعين المدرب سيواني لإعادته لمراكز المقدمة

عين باير ليفركوزن جيراردو سيواني مدربا جديدا اليوم الأربعاء بعقد يمتد ثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل بهدف إعادته لمراكز المقدمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقاد سيواني 42 عاما يانج بويز لتحقيق لقب الدوري السويسري ثلاث مرات متتالية عقب تولي القيادة في 2018 كما فاز بكأس سويسرا في 2020.

وسيخلف السويسري سيواني المدرب المؤقت هانز فولف الذي تولى القيادة في آخر ثماني مباريات بالدوري عقب رحيل الهولندي بيتر بوش في مارس.

#WelcomeGerardo ✍️



We are delighted to announce that Gerardo Seoane will join Bayer 04 Leverkusen from Young Boys as our new head coach. 🇨🇭 The Swiss Super League winner has signed a contract at the BayArena until 2024. 👏 🙌 pic.twitter.com/KSK0G9OTCu — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 19, 2021

وسيغيب ليفركوزن عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وسينهي الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن: "مع جيراردو سيواني نريد الهجوم مجددا في الموسم المقبل".

وأضاف: "فاز بثلاثة ألقاب متتالية بالدوري بجانب الكأس في 2020 مع الهيمنة وبأسلوب لعب هجومي جذاب وهذا يقترب جدا من فلسفة ليفركوزن".

المصدر: "رويترز"