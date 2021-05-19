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لاعب ليستر يسجل رقما تاريخيا خلال مواجهة تشيلسي في "بريميرليغ"

الرياضة

لاعب ليستر يسجل رقما تاريخيا خلال مواجهة تشيلسي في
AFP NICK POTTS
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لا يقدم كيليتشي إيهيناتشو أداءا رائعا مع ليستر فحسب، بل حقق النيجيري أيضا رقما قياسيا فريدا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لم يسبق تحقيقه من قبل.

وسجل إيهيناتشو البالغ 24 عاما هدفا في مباراة ليستر وتشيلسي بملعب الأخير في لقاء انتهى 2-1 للبلوز، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ37 لمسابقة البريميرليغ الموسم الحالي.

ودخل إيهيناتشو تاريخ المسابقة بهدفه في تشيلسي حيث أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في "كل أيام الأسبوع" بموسم واحد.

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ففي يوم الاثنين 26 أبريل، سجل المهاجم هدفا ضد كريستال بالاس، فيما هز مرمى تشيلسي يوم الثلاثاء في 19 مايو.

وسجل إيهيناتشو في مرمى فولهام في 3 فبراير يوم الأربعاء، أما يوم الخميس في 22 أبريل، سدد كيليتشي كرة في مرمى وست بروميتش ألبيون وضرب نيوكاسل يوم الجمعة في 7 مايو.

وسجل المهاجم النيجيري هدفا في شباك برايتون يوم 6 مارس السبت، ونجح في الجولة التالية، من التوقيع على ثلاثية ضد شيفيلد، وكانت المباراة يوم الأحد.
يذكر أن إيهيناتشو البالغ 24 عاما خاض 23 مباراة بقميص ليستر وأحرز 11 هدفا هذا الموسم.

المصدر: RT

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