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خلال 24 ساعة.. الروسي كوليسنيكوف يحطم مرتين الرقم العالمي بالسباحة على الظهر (فيديو)

الرياضة

خلال 24 ساعة.. الروسي كوليسنيكوف يحطم مرتين الرقم العالمي بالسباحة على الظهر (فيديو)
AFP Tobias SCHWARZ
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حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم العالمي مرتين خلال 24 ساعة في السباحة على الظهر، ضمن بطولة أوروبا للسباحة التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.

وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي الجديد خلال نهائي مسابقة 50 مترا على الظهر اليوم الثلاثاء، وقطع السباح الروسي المسافة بـ23.80 ثانية، ليتوج عن جدارة واستحقاق بذهبية السباق.

وحطم كوليسنيكوف الرقم العالمي السابق البالغ 23.93 ثانية، والذي سجله أمس الاثنين في نصف نهائي المسابقة.

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الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي في السباحة على الظهر لمسافة 50 مترا (فيديو)
الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي في السباحة على الظهر لمسافة 50 مترا (فيديو)

وأحرز الميدالية الفضية الروماني روبيرت غلينيتا (24.42 ثانية)، فيما نال البرونزية هوغو غوزاليز دي أوليفيرا (24.47 ثانية).

المصدر: rsport.ria.ru

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