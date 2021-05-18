خلال 24 ساعة.. الروسي كوليسنيكوف يحطم مرتين الرقم العالمي بالسباحة على الظهر (فيديو)

حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم العالمي مرتين خلال 24 ساعة في السباحة على الظهر، ضمن بطولة أوروبا للسباحة التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.

وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي الجديد خلال نهائي مسابقة 50 مترا على الظهر اليوم الثلاثاء، وقطع السباح الروسي المسافة بـ23.80 ثانية، ليتوج عن جدارة واستحقاق بذهبية السباق.

وحطم كوليسنيكوف الرقم العالمي السابق البالغ 23.93 ثانية، والذي سجله أمس الاثنين في نصف نهائي المسابقة.

ANOTHER WORLD RECORD!

During the second day of the swimming events at the European Aquatics Championships in Budapest, Kliment Kolesnikov won the men’s 50 backstroke with an unbelievable 23.80, a new world record, bettering his previous standard from yesterday’ semifinals. pic.twitter.com/rCJwwX5Gym — Swimming Stats (@SwimmingStats) May 18, 2021

Слова излишни, просто посмотри на этот заплыв. Колесников – чемпион, рекордсмен, наша гордость 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/ZzY4O1i50U — Матч ТВ (@MatchTV) May 18, 2021

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وأحرز الميدالية الفضية الروماني روبيرت غلينيتا (24.42 ثانية)، فيما نال البرونزية هوغو غوزاليز دي أوليفيرا (24.47 ثانية).

المصدر: rsport.ria.ru