ريال مايوركا يعود لدوري الأضواء الإسباني لكرة القدم

تأكد صعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم الثلاثاء بعد خسارة ألميريا صاحب المركز الثالث 3-2 أمام مضيفه قرطاجنة.

وعاد مايوركا سريعا لدوري الأضواء مع إسبانيول الذي كان قد هبط أيضا الموسم الماضي.

ويتأخر مايوركا صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط عن إسبانيول الذي سيلعب مع بونفيرادينا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قبل ثلاث مباريات من نهاية المسابقة.

👺 𝐒𝐎𝐌 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀!



Tots junts ho hem aconseguit. El 𝐌𝐀𝐋𝐋𝐎𝐑𝐂𝐀 és equip de Primera Divisió.



❤️ Gràcies, afició! 🖤#JuntsSomMillors#SomDePrimerapic.twitter.com/0atbmE8rg9 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 18, 2021

وهذه المرة الثالثة فقط منذ 1990 التي يصعد فيها الفريقان الهابطان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى من أول محاولة.

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وبعد الخسارة في أول مباراة له هذا الموسم خاض فريق المدرب لويس جارسيا 17 مباراة متتالية دون هزيمة.

وصعد لأول مركزين في الترتيب في نوفمبر، وبقي هناك من وقتها وتصدر الدوري اعتبارا من يناير حتى أبريل قبل أن يتفوق عليه إسبانيول.

المصدر: رويترز