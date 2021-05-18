نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الممتاز (فيديو)

قالت رابطة الدوري الانجليزي، الثلاثاء، إن الفرنسي إيريك كانتونا، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أصبح ثالث لاعب ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم كانتونا لقاعة المشاهير بعدما انضم إليها قبله، آلان شيرر، مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق، وتييري هنري، مهاجم أرسنال السابق.

وتوج كانتونا بلقب الدوري الممتاز أربع مرات خلال خمسة مواسم قضاها في صفوف يونايتد، وأحرز 70 هدفا في 156 مباراة مع النادي، قبل الاعتزال في مايو 1997 عندما كان عمره 30 عاما.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFamepic.twitter.com/skAujPOxFa — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

كما توج كانتونا البالغ 54 عاما بلقب دوري الدرجة الأولى الانجليزي مع ليدز يونايتد في موسم 1991-1992.

ونقل الموقع الرسمي للرابطة على الانترنت عن كانتونا قوله: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا، لكني في الوقت نفسه غير مندهش".

وتابع:"حالفني الحظ في اللعب لهذا الفريق، إلى جانب لاعبين رائعين ومدرب رائع وجمهور رائع".

واشتهر كانتونا بتوجيه ركلة خلفية إلى أحد مشجعي كريستال بالاس في يناير 1995، بعد طرده في ملعب النادي اللندني.

وكان شيرر، الهداف التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز، وهنري، الهداف التاريخي لأرسنال، انضما لقاعة المشاهير في أبريل الماضي.

وقالت الرابطة إن الانضمام لقاعة المشاهير يأتي مكافأة على موهبة وانجازات اللاعبين الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها في 1992.

المصدر: "رويترز"