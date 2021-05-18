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اعتقالات في قضية السطو على منزلي نجمي باريس سان جيرمان

الرياضة

اعتقالات في قضية السطو على منزلي نجمي باريس سان جيرمان
AFP MARTIN BUREAU
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قال مصدر في الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية اعتقلت 4 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية في عمليتي السطو على منزلي، ماركينيوس، وأنخيل دي ماريا، لاعبي باريس سان جيرمان.

وقال المصدر إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما وإنهم اعتقلوا صباح اليوم الثلاثاء، بينما تقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.

وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي.

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واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو، بينما لم تحدث أي مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا، رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزانة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو على أقل تقدير.

المصدر: "رويترز"

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