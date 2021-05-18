رئيس اللجنة الطبية والعلمية للجنة الأولمبية الدولية يشارك في "سبورت أكورد" 2021

يشارك في قمة "سبورت أكورد" Sport Accord في يكاتيرينبورغ الروسية هذا العام رئيس اللجنة الطبية والعلمية للجنة الأولمبية الدولية، فابيو بيغوزي.

وسيتناول القسم الطبي "هيلث أكورد" Health Accord، من القمة العالمية للرياضة والأعمال "سبورت أكورد"، والذي سيقام في الفترة من 7-12 نوفمبر 2021، في مركز المعارض الدولي "يكاتيرينبورغ إكسبو"، سيتناول الخطوات السياسية والعملية الهامة لتحسين صحة ورفاهية الرياضيين، وذلك من خلال مؤتمر يعقد في إطار القمة العالمية تحت شعار "قوة الرياضة-قوة التغيير".

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ويتضمن "هيلث أكورد" جلسات نقاش وعروض تقديمية حول السياسات الرياضية، وأنواع الرياضة المتاحة، والصحة العقلية، ومراقبة الإصابات والوقاية منها للرياضيين، وتأثير الرياضات عالية الأداء على الجسم، وحماية الرياضيين.

وسوف يشارك في المؤتمر أيضاً الدكتورة مارغوت ماونت جوي، عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج "هيلث أكورد"، ورئيس المجموعة الاستشارية الطبية والعلمية لرابطة الاتحادات الصيفية الأولمبية الدولية ASOIF، ومكتب اللجنة الطبية والعلمية التابعة للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للسباحة، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، حيث ستكون من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر.

وأشارت الدكتورة مارغوت ماونت جوي: "لقد كشف العام الماضي عن دور الرياضة في تعزيز الصحة العقلية والبدنية. وسوف يجمع (هيلث أكورد) معاً أكثر الأفكار والأساليب فعالية، كي تستمر في البناء على هذه الدوافع الإيجابية".

وأضاف البروفيسور بيغوزي: "إن (هيلث أكورد) سيمنح فرصة ممتازة لمندوبي (سبورت أكورد) للاستمتاع بآراء المتخصصين في الرعاية الصحية وخبراء التكنولوجيا وواضعي السياسات. يجب أن تأخذ الاستراتيجيات المستقبلية في الاعتبار أهمية تأثير الرياضيين على تطوير الرياضة والمجتمع ككل".

وسيتم تنفيذ برنامج أحداث "هيلث أكورد" بالتوازي مع القضايا الأخرى لمؤتمرات "سيتي أكورد" City Accord، و"إنفيست أكورد" Invest Accord، و"آرت أكورد" Art Accord، و"لوو أكورد" Law Accord، و"ميديا أكورد" Media Accord، والبرنامج الرئيسي للقمة، حيث سيتم تقديم خيارات واضحة للمندوبين للقضايا والمواضيع المعينة اعتماداً على اهتماماتهم والفرصة للتواصل في إطار الحدث البارز في يكاتيرينبورغ.

يذكر أن القمة تنعقد كل عام في بلد مختلف منذ عام 2003، وهي منصة للاجتماعات السنوية للهيئات الإدارية للاتحادات الدولية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية الدولية.

وقد استضافت روسيا القمة مرتين، 2013 في سانت بطرسبورغ، و2015 في سوتشي. وقد صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع مجلس تنمية الثقافة البدنية والرياضة التابع للرئاسة، بأنه يدرس إمكانية حضوره هذه القمة.

المصدر: RT