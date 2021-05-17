الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي في السباحة على الظهر لمسافة 50 مترا (فيديو)

حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم العالمي في السباحة على الظهر اليوم الاثنين، خلال بطولة أوروبا للسباحة التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.

وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي الجديد خلال نصف نهائي مسابقة 50 مترا على الظهر، وقطع السباح الروسي المسافة بـ23.93 ثانية.

وحطم كوليسنيكوف الرقم السابق البالغ 24 ثانية والمسجل بإسمه في بطولة أوروبا في مدينة غلاسكو الإسكتلندية عام 2018.

NEW WORLD RECORD! During the first day of the swimming events at the Euro Champs, Kliment Kolesnikov set the fastest time in the semifinals of the men’s 50 backstroke with a new world record of 23.93.

📷: Giorgio Scala/Deepbluemedia. pic.twitter.com/WcT5EYqcZH — Swimming Stats (@SwimmingStats) May 17, 2021

وسيقام السباق النهائي لمسافة 50 مترا على الظهر غدا الأحد.

🔥¡RÉCORD del mundo en el 50m espalda! Kliment Kolesnikov se convierte en el primer hombre en nadar por debajo de los 24 segundos (23.93) #Budapest2021



💪Hugo González acaba tercero en la serie y se clasifica para la final con el cuarto mejor tiempo



🔗https://t.co/wgAVMDSNo2pic.twitter.com/8uLr73DJno — Teledeporte (@teledeporte) May 17, 2021

المصدر: rsport.ria.ru