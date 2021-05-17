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الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي في السباحة على الظهر لمسافة 50 مترا (فيديو)

الرياضة

الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي في السباحة على الظهر لمسافة 50 مترا (فيديو)
AFP Tobias SCHWARZ
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حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم العالمي في السباحة على الظهر اليوم الاثنين، خلال بطولة أوروبا للسباحة التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.

وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي الجديد خلال نصف نهائي مسابقة 50 مترا على الظهر، وقطع السباح الروسي المسافة بـ23.93 ثانية.

وحطم كوليسنيكوف الرقم السابق البالغ 24 ثانية والمسجل بإسمه في بطولة أوروبا في مدينة غلاسكو الإسكتلندية عام 2018.

وسيقام السباق النهائي لمسافة 50 مترا على الظهر غدا الأحد.

المصدر: rsport.ria.ru

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