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النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا لثلاثة مواسم

الرياضة

النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا لثلاثة مواسم
Reuters Ibraheem Al Omari
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أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل قادما من فريق غوانغجو الصيني.

ونشر حساب نادي النصر عبر "تويتر"، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان "العالمي مكانه في العالمي".

وتمكن النصر من حسم صفقة تاليسكا البالغ 27 عاما بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وحمل في بداية مسيرته ألوان باهيا البرازيلي ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره إلى بشيكتاش التركي قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2018.

المصدر: أ ف ب

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