النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا لثلاثة مواسم
أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل قادما من فريق غوانغجو الصيني.
ونشر حساب نادي النصر عبر "تويتر"، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان "العالمي مكانه في العالمي".
العالمي مكااااانه في #العالمي 😂💛 pic.twitter.com/7tNE06bmLX— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021
وتمكن النصر من حسم صفقة تاليسكا البالغ 27 عاما بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقعت إدارة نادي #النصر رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021
وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات .
متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 💪#تاليسكا_نصراوي ✅#TaliscaIsYellow 💛 pic.twitter.com/LD0NQQhtlW
ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.
وحمل في بداية مسيرته ألوان باهيا البرازيلي ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره إلى بشيكتاش التركي قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2018.
المصدر: أ ف ب