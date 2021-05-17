النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا لثلاثة مواسم

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل قادما من فريق غوانغجو الصيني.

ونشر حساب نادي النصر عبر "تويتر"، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان "العالمي مكانه في العالمي".

وتمكن النصر من حسم صفقة تاليسكا البالغ 27 عاما بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا 🤩

وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#تاليسكا_نصراوي ✅#TaliscaIsYellow 💛 pic.twitter.com/LD0NQQhtlW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

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ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وحمل في بداية مسيرته ألوان باهيا البرازيلي ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره إلى بشيكتاش التركي قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2018.

المصدر: أ ف ب