مانشيني يمدد عقده مع المنتخب الإيطالي حتى 2026
قال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026.
وكان من المقرر أن ينتهي العقد السابق لمانشيني بعد كأس العالم 2022 في قطر، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.
وقال غرافينا: "نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه".
وتابع: "عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا".
BREAKING: Roberto Mancini has extended with the Azzurri until 2026 ✍️— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 17, 2021
“Now we are aiming to win a trophy that’s been missing for years” - FIGC president Gravina 🏆 pic.twitter.com/3YFpRRWVdc
وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد إخفاق "الآزوري" في التأهل لمونديال روسيا.
OFFICIAL: Roberto Mancini has officially signed a new deal with #Italy, keeping him at the helm until 2026. https://t.co/SHhrfTgTIX#Azzurri#Euro2020#WorldCup2022pic.twitter.com/3o0Q1qHtoz— footballitalia (@footballitalia) May 17, 2021
وقاد المدرب البالغ 56 عاما المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة أوروبا والدور قبل النهائي لدوري الأمم حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر.
وأوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو، إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا.
وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.
المصدر: رويترز