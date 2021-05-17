مانشيني يمدد عقده مع المنتخب الإيطالي حتى 2026

‬قال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي العقد السابق لمانشيني بعد كأس العالم 2022 في قطر، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.

وقال غرافينا: "نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه".

وتابع: "عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا".

BREAKING: Roberto Mancini has extended with the Azzurri until 2026 ✍️



“Now we are aiming to win a trophy that’s been missing for years” - FIGC president Gravina 🏆 pic.twitter.com/3YFpRRWVdc — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 17, 2021

وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد إخفاق "الآزوري" في التأهل لمونديال روسيا.

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وقاد المدرب البالغ 56 عاما المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة أوروبا والدور قبل النهائي لدوري الأمم حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو، إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا.

وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.

المصدر: رويترز