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رياض محرز يكشف الفريق الذي يريد الاعتزال معه

الرياضة

رياض محرز يكشف الفريق الذي يريد الاعتزال معه
AFP LAURENCE GRIFFITHS
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كشف الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لهذا الموسم، هوية الفريق الذي يريد إنهاء مسيرته الكروية فيه.

في حوار مطول مع شبكة RMC الفرنسية تحدث محرز عن مستقبله وما يفكر به بشأن مسيرته الكروية، فأجاب: "أشعر أنني بحالة جيدة في مانشستر سيتي، ليس لدي رغبة في البحث عن مكان آخر".

وأتم: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكني أريد أن أبقى حيث أنا، إنهاء مسيرتي في مارسيليا؟ لا، أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا مع مانشستر سيتي، لا أفكر في غير ذلك".

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وحقق محرز لقبين بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم، هما الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما ينافس على لقب ثالث هو دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقه تشيلسي في المباراة النهائية يوم 29 مايو الجاري بمدينة بورتو البرتغالية.

وشارك محرز في 45 مباراة بكل البطولات، وسجل خلالها 14 هدفا، وصنع 7 أهداف أخرى.

المصدر: "وكالات"

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