شاهد.. ميسي يزور شباك سيلتا فيغو من الباب العريض

تقدم فريق برشلونة على ضيفه سيلتا فيغو (1-0) في المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "كامب نو".

وعزز ميسي تربعه على عرش صدارة هدافي "الليغا"برصيد 30 هدفا، متقدما بفارق مريح بـ8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال.

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وسجل "البرغوث" الأرجنتيني 30 هدفا أو أكثر في 9 مرات في الموسم الواحد، وأسوأ معدل له كان في الموسم (2016 ـ 2017) عندما اكتفى بتسجيل 25 هدفا فقط.

ويحتل برشلونة قبل هذه المباراة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة ريال مدريد، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، اللذين يلعبان هذه في هذه اللحظات أيضا، أمام كل من أتلتيك بيلباو وأوساسونا، على الترتيب.

المصدر:RT