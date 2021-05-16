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مهاجم زينيت الروسي دزيوبا يحتفل بهدفه "اليوبيلي" بطريقة خاصة (فيديو)

الرياضة

مهاجم زينيت الروسي دزيوبا يحتفل بهدفه
Sputnik
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احتفل مهاجم زينيت بطرسبورغ، أرتيوم دزيوبا، بطريقة مثيرة بهدفه في شباك نادي تامبوف، خلال مباراة جمعت الفريقين، اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ30 الأخير من منافسات الدوري الروسي.

وافتتح دزيوبا باب التسجيل لفريقه، في الدقيقة الـ11، وكان هذا الهدف يحمل الرقم 200 في مسيرته الاحترافية.

واحتفل المهاجم الدولي الروسي البالغ عمره 32 عاما، بهدفه "اليوبيلي"، بإظهار قميص كان مجهزا مسبقا ومكتوبا عليه "200، ما زلت جائعا"، كما حمل القميص صورة للشخصية الرئيسية في فيلم "لا أحد".

وأهدى بعدها دزيوبا هدفه لطفله الثالث حديث الولادة، حيث أخرج مصاصة أطفال ووضعها في فمه.

وكانت هذه المواجهة مباراة تحصيل حاصل لنادي زينيت، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم قبل عدة جولات، لكنه تعامل مع اللقاء بجد وفاز به بحصة عريضة قومها 5 أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: sportbox.ru

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