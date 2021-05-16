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لاعبو بايرن يقيمون ممرا شرفيا لليفاندوفسكي بعد معادلته رقم مولر (فيديو)

الرياضة

لاعبو بايرن يقيمون ممرا شرفيا لليفاندوفسكي بعد معادلته رقم مولر (فيديو)
Reuters
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عادل روبرت ليفاندوفسكي، الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في الدوري الألماني، بعدما أحرز هدفا في مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد مضيفه فرايبورغ (2-2)، أمس السبت.

وتوج البايرن بلقب الدوري الألماني قبل فترة، لكن المواجهة أمام فرايبورغ شهدت احتفال الفريق بالإنجاز الشخصي لليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 40 هدفا، ليعادل رقم الأسطورة غيرد مولر، الذي حققه مع البايرن أيضا في موسم 1971-1972، وبدا أنه رقم غير قابل للتحطيم.

وقام لاعبو بايرن بتنظيم ممر شرفي خاص للمهاجم الدولي البولندي، تكريما له على إنجازه.

ومن جانبه، احتفل ليفاندوفسكي بإنجازه بطريقة رائعة، بعد تسجيله هدف البايرن الأول في شباك فرايبورغ، حيث رفع قميصه ليظهر قميص كتب عليه "إلى الأبد، غيرد"، في إشارة إلى قيمة مولر التاريخية في عالم كرة القدم. 

ويحتاج ليفاندوفسكي إلى تسجيل هدف واحد في مباراة البايرن المقبلة ضد أوغسبورغ، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، لكي يحطم رقم مولر القياسي.

المصدر: ESPN FC + RT

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