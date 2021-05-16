بلوزداد الجزائري يهزم الترجي بثنائية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق نادي شباب بلوزداد الجزائري، فوزا ثمينا على ضيفه الترجي التونسي، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الجزائري، زكريا دراوي، وأمير سعيود، في الدقيقتين 34، و83.

📹 ملخص المباراة:



ثنائية من دراوي وسعيود تحصد لشباب بلوزداد فوزًا هامًا على ضيفه الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 🙌#TotalCAFCL | #CRBEST | @Crbelouizdadoff | @ESTunis1919pic.twitter.com/a24TGnEIeL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 15, 2021

ويتواجه الفريقان مجددا السبت المقبل على ملعب "رادس" في تونس، في لقاء العودة، لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه الموقعة مع المتأهل من المواجهة التي تجمع بين الأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: RT