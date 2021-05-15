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ليستر سيتي يرفع كأس الاتحاد الإنجليزي وعلم فلسطين (فيديو)

الرياضة

ليستر سيتي يرفع كأس الاتحاد الإنجليزي وعلم فلسطين (فيديو)
@hsetzlernews
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توج فريق ليستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في العاصمة لندن.

ويدين فريق ليستر "الثعالب" بالفضل في انتصاره للاعبه البلجيكي يوري تيليمانس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء، على ملعب "ويمبلي"، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

ورفع ليستر سيتي، بقيادة مدربه بريندان رودجيرز، لأول مرة كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخ المسابقة.

وحقق فريق ليستر سيتي "معجزة كروية" أخرى، بعد الأولى عندما توج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري سابقا، في الموسم (2015-2016)، وذلك لأول مرة في تاريخه.

كما رفع لاعبو ليستر سيتي علم فلسطين في إشارة إلى تضامنهم مع شعبها في محنته الحالية.

بينما فشل نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر: RT 

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