ليستر سيتي يرفع كأس الاتحاد الإنجليزي وعلم فلسطين (فيديو)

توج فريق ليستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في العاصمة لندن.

ويدين فريق ليستر "الثعالب" بالفضل في انتصاره للاعبه البلجيكي يوري تيليمانس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء، على ملعب "ويمبلي"، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

Тот самый потрясающий удар Юри Тилеманса, который принес «Лестеру» Кубок Англии 😍



У Кепы не было шансов 🙅‍♂️ pic.twitter.com/lPLH9D3f6R — Матч ТВ (@MatchTV) May 15, 2021

ورفع ليستر سيتي، بقيادة مدربه بريندان رودجيرز، لأول مرة كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخ المسابقة.

وحقق فريق ليستر سيتي "معجزة كروية" أخرى، بعد الأولى عندما توج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري سابقا، في الموسم (2015-2016)، وذلك لأول مرة في تاريخه.

كما رفع لاعبو ليستر سيتي علم فلسطين في إشارة إلى تضامنهم مع شعبها في محنته الحالية.

Варди ворвался в круг из игроков «Лестера» и началось настоящее празднование 🥳



Эмоции – 🔥 pic.twitter.com/UJQy4CNZJO — Матч ТВ (@MatchTV) May 15, 2021

بينما فشل نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر: RT