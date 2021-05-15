إبراهيموفيتش مهدد بالغياب عن كأس أمم أوروبا

يحتاج المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، لفترة علاج لركبته اليسرى المصابة، تمتد حتى ستة أسابيع، ما قد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وتعرض إبراهيموفيتش (39 عاما)، لإصابة في ركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين لنادي ميلان، اليوم السبت، حاجته "لعلاج واق لمدة ستة أسابيع".

وكان "إبرا"، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي، حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية، في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين مهلة حتى 1 يونيو لتقديم لوائحهم من 26 لاعبا لكل منتخب، وبعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال إصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى.

المصدر: وكالات





